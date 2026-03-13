Seguirá preso el agresor que arrojó una botella contra Milei el día de su asunción presidencial

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso del agresor que el 10 de diciembre de 2023 le arrojó un botellazo al presidente Javier Milei, el día de su asunción presidencial, y denegó el pedido de libertad condicional, con lo que seguirá detenido.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de Gastón Ariel Mercanzini.

El agresor cumple una condena unificada de tres años y seis meses de prisión por haber arrojado una botella de vidrio contra la caravana presidencial el día de la asunción de Milei y cargos de violencia de género por otra denuncia.