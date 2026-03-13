El club Alem reinauguró su cancha principal

El club Alem celebró la reinauguración de su cancha principal, luego de los importantes daños que sufrió durante la inundación de marzo del 2025.

Se renovó por completo el piso de parquet y se realizaron reparaciones en el techo del galpón, recuperando un espacio fundamental para la actividad deportiva del club.

“Esto fue posible gracias al programa Clubes de Pie, el acompañamiento de la empresa Refinería Bahía Blanca, el compromiso de distintas instituciones y el esfuerzo de socios, padres y dirigentes”, señalaron fuentes del municipio de Bahía Blanca.