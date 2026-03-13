viernes, marzo 13, 2026
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Piden un año y dos meses de prisión en suspenso para un acusado de tenencia de material de abuso infantil

De La Bahía Noticias

El fiscal Rodolfo De Lucia solicitó una pena de un año y dos meses de prisión en suspenso para Federico Santiago Carlos Pereyra Cónsoli, acusado de tenencia de material de abuso infantil agravado por involucrar a menores de 13 años.

En tanto, la defensa pidió la absolución.

La causa se inició en junio de 2022 tras un allanamiento en Patagones, donde se detectaron archivos ilícitos en el celular del acusado. Pericias posteriores hallaron otros 22 archivos en un disco rígido de una notebook.

El caso llegó a juicio por dos hechos de tenencia de representaciones sexuales de menores.

El juez Gabriel Giuliani dará a conocer el fallo el viernes 20, a las 13.

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