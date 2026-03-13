Quedó detenido por abusar de una menor un hombre que tenía material de explotación infantil

A pedido de la fiscal Agustina Olguín, interinamente a cargo de la fiscalía Nº 4, el Juzgado de Garantías N.º 2 ordenó convertir en detención la aprehensión que pesaba sobre un hombre que fue allanado en su casa por la tenencia de material de abuso sexual infantil.

Cuando los efectivos de Cibercrimen realizaron un examen visual del teléfono celular del hombre detectaron material que había sido filmado con el mismo aparato, observaron escenas de abuso hacia una menor de 6 años.

Por eso, se resolvió la aprehensión del hombre.

Según se pudo determinar, los hechos abusivos ocurrieron dentro del domicilio, ubicado en calle 14 al 100 de la localidad de Pedro Luro, en fechas indeterminadas -pero con anterioridad al 6 de marzo del presente año- cuando el hombre sometió a la pequeña a distintas situaciones abusivas, registrado esos actos con su teléfono celular.

El acusado fue indagado, decidió no prestar declaración y quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravados por encontrarse la víctima bajo la guarda del imputado.