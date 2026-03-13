Inclusión y arte en 2Museos: Lula Cornejo presentó su muestra “CoNexo”

Con una importante concurrencia de público quedó inaugurada ayer por la tarde en 2Museos la exposición “CoNexo”, de la joven artista visual bahiense Lula Cornejo.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el director de 2Museos, Marcelo Díaz; la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena; y la directora general de Discapacidad y Accesibilidad, Mara Recondo.

También acompañaron el evento los integrantes del grupo de artistas plásticos Los Chopen, miembros de la Fundación Lazos y otras entidades de la ciudad.

“CoNexo” reúne una selección de obras que recorre la trayectoria de Lula Cornejo, una artista con neurodiversidad que ha hecho del arte su voz y su medio de expresión vital. La exposición propone un viaje a través de sus exploraciones pictóricas, donde el color, la materia y la libertad gestual construyen puentes hacia conexiones humanas.

Marcelo Díaz, director de 2Museos, destacó la importancia de “trabajar por un museo abierto e inclusivo en un mundo que cada vez parece cerrarse más a la diversidad”.

Por su parte, Lula Cornejo expresó su felicidad por volver a presentar sus obras en el lugar que la vio nacer y mencionó en particular una de las obras expuestas, pintada especialmente después de la inundación del 7 de marzo, señalando el vínculo sensible que la une a la ciudad.

Finalmente, el intendente Federico Susbielles mencionó que “Lula empezó a pintar un cuadro que se llama Bahía el 8 de marzo, el día posterior a la inundación, porque sentía la necesidad de expresarse y tomó la decisión de donar su trabajo artístico a dos Museos, lo cual la describe absolutamente de cuerpo entero”.

“Quiero agradecerle mucho también al grupo de artistas Los Chopen, a la Fundación Lazos, por el trabajo que hacen a diario”, indicó el mandatario local, al tiempo que sostuvo que “cuando uno habla de inclusión pareciera que habla de algo que esta afuera, me parece que más que nunca hay que trabajar en una integración real, uno no solamente puede disfrutar sino recibir muchísimo amor”, concluyó.

CoNexo puede visitarse en 2Museos (Sarmiento 450) con entrada libre y gratuita, en los siguientes días y horarios: martes y miércoles, de 10 a 13; jueves y viernes, de 10 a 19; sábados y domingos, de 15 a 19.