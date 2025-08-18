El intendente Susbielles anunció el comienzo de las obras en el canal Maldonado

El intendente Federico Susbielles anunció el inicio de las obras en el Canal Maldonado, una de las intervenciones de infraestructura hidráulica más importantes de las últimas décadas para la ciudad.

Con una inversión total estimada en 109 mil millones de pesos, el proyecto contempla la reconstrucción de los 6.300 metros lineales que van desde el estuario al partidor del Parque de Mayo y sus 16 puentes, con un diseño que permitirá prácticamente triplicar la capacidad de captación.

La Etapa 1, ya adjudicada, comenzará en septiembre con la construcción de nuevos puentes en Avenida Don Bosco y Pampa Central, que pasarán de los 18 a los 26 metros de ancho.

También en ese mes se iniciará la obra del nuevo Puente Ferroviario y sus accesos, con una inversión de 6.005 millones de pesos.

En octubre se licitará la Etapa 2, que prevé la canalización y hormigonado del canal hasta Pampa Central, con una inversión de 20.400 millones. En tanto, las etapas 3 y 4 serán publicadas en el último bimestre del año, y las 5 y 6 en el primer trimestre de 2026.

“El Nuevo Canal Maldonado es la obra más importante de las últimas décadas. No sólo va a transformar la infraestructura hidráulica de Bahía Blanca, sino que nos permitirá estar mejor preparados frente a los eventos climáticos extremos”, expresó el intendente Federico Susbielles.

La obra es financiada en su totalidad por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Gabriel Katopodis, con la asistencia de la Subsecretaría de Hidráulica de Néstor Álvarez.

“El acompañamiento del gobierno provincial ha sido fundamental para que esta obra histórica sea posible. Agradezco al gobernador Axel Kicillof y a todo su equipo por estar presentes y comprometidos con el futuro de Bahía Blanca”, agregó Susbielles.