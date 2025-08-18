Matías Rossi ganó y es el nuevo líder del torneo del Campeonato Argentino de TC2000

En un domingo con sol y gran marco de público, se disputó la final de la 6º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, donde Matías Rossi sacó chapa y con autoridad en una entretenida carrera regresó al triunfo con el Toyota Corolla Cros GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA.

Para el piloto de Del Viso fue la victoria Nº45 en la categoría y la 4º en el trazado del sur argentino: ganó las dos finales el 5 y 6 de noviembre de 2026, repitió el 26 de noviembre de 2017 y volvió a los más alto del podio este 17 de agosto de 2025 para irse de Roca como nuevo puntero del torneo.

Apenas se apagó el semáforo, Nicolás Palau con la VW Nivus #96 del Halcón Motorsport lo superó en la largada a Diego Ciantini con toque incluido, pasar ser el nuevo líder de la carrera.

La Honda ZR-V del piloto de Balcarce quedó con la parte trasera desprendida por esa maniobra y quedó en el segundo lugar. Atrás, Rossi movió muy bien y logró pasarlo a Franco Morillo que con el Chevrolet Cruze #64 del Pro Racing cayó a la cuarta posición. “El Misil” ya estaba tercero con el objetivo firme de ir en busca de los punteros.

Con el pasar de las vueltas, Rossi fue a todo o nada mostrándole el SUV por todos lados a Palau que se defendió hasta donde puso, hasta que con notables maniobras en el sector 2 y 3 Matías logró superar, primero a Diego Ciantini y después a Nicolás Palau, para pasar a la punta de la competencia.

A partir de ese momento, el Quintuple Campeón Argentino de TC2000 administró la diferencia que le sacó a sus perseguidores para asegurar el triunfo.

Llegó la bandera a cuadros y Matías Rossi sentenció su primera victoria en la temporada y la primera con el segmento SUV, el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA completando las 22 vueltas con un tiempo de 36m39s002/1000 a una velocidad promedio de 137,526 km/h.

Segundo terminó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 a 798/1000 cerrando el “1-2” del equipo de Darío Ramonda.

El entrerriano resultó ser el vencedor en la Copa Rookie Latam, y tercero fue Nicolás Palau con la VW Nivus #96 del Halcón Motorsport a 10.332/1000. El mendocino terminó por primera vez entre los mejores tres de la carrera y le dio el primer podio al modelo VW Nivus en TC2000.

Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Pro Racing), el local Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 – YPF ELAION AURO Pro Racing), Diego Ciantini (Honda ZR-V #115 – Honda YPF Racing), Matías Capurro (Toyotas Corolla Cross #99 – Corsi Sport 2), el uruguayo Juan Manuel Casella (Honda ZR-V #60 – Honda YPF Racing), Nicolás Traut (Toyota Corolla #7 – ATR Racing) y Franco Vivian (Chevrolet Tracker #57 – YPF ELAION AURO Pro Racing) completaron el clasificador.

Matías Rossi, ganador de la 6º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA: “Es lindo ganar con un gran marco de público que se acercó a General Roca.

Fue importante esta victoria para la lucha por el campeonato. Esperemos mantenernos así en la próxima fecha junto al Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA”.

Con 6 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA tiene un nuevo líder y es Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 116 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 115, tercero Franco Vivian (YPF ELAION AURO Pro Racing) con 98, cuarto Franco Morillo (Pro Racing) con 53 y quinto Facundo Aldrighetti (YPF ELAION AURO Pro Racing) con 46.

En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) se ubica primero con 172 puntos, segundo Franco Morillo (YPF ELAION AURO Pro Racing) con 114, tercero Matías Capurro (Corsi Sport) con 90, cuarto Figgo Bessone (Pro Racing) con 52 y quinto Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 49.