Condenan a una mujer por tener marihuana y venderle a un niño en la Plaza del Sol

El Tribunal Oral Criminal Nº1 condenó -en juicio abreviado- a Iara Abril Barreto a la pena de 4 años y 2 meses de prisión por haber tenido cigarrillos de marihuana en su poder, haberle vendido a un menor de edad en una plaza céntrica de Bahía Blanca y a otra persona mayor, situaciones que fueron captadas por las cámaras de Centro Único de Monitoreo (Ce.U.M).

Según la causa a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el hecho se produjo el 25 de noviembre de 2024, cuando los operadores del Ce.U.M. detectaron una maniobra compatible con la comercialización de estupefacientes en la Plaza del Sol, en la cual se observa que una mujer hace entrega de un cigarrillo armado de marihuana a una persona visiblemente menor de edad, luego de recibir 3.000 pesos.

Minutos después, también le hizo entrega de un cigarrillo de marihuana de armado casero, a una persona no identificada, a cambio de dinero, el cual la nombrada recibió en efectivo.

Finalmente, se dio aviso al personal de la Policía Local que logró dar con la presunta vendedora, quien llevaba consigo 8 cigarrillos armados de marihuana y más de 120.000 pesos en efectivo.

Barreto fue condenada por tenencia simple de estupefacientes y dos hechos de entrega onerosa de estupefacientes.