[VIDEO] Volcó una camioneta en un circuito de práctica en ExpoVenado

Un impactante video muestra el momento en que una camioneta Ford Maverick volcó este domingo por la tarde durante una prueba de manejo en ExpoVenado 2025.

Dentro del vehículo iban cuatro cordobeses: un hombre de 30 años, identificado como Federico, y tres jóvenes mujeres de entre 16 y 20 años, oriundas de la localidad de Arias.

El siniestro ocurrió en el circuito de práctica montado en el predio ferial. El vehículo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y los ocupantes salieron por sus propios medios.

Al llegar Bomberos, el conductor estaba recostado al costado del rodado, mientras que una de las jóvenes permanecía sentada y las otras dos caminaban en el lugar.

Tras ser evaluados por médicos, el conductor fue inmovilizado con collar cervical y tabla espinal antes de ser trasladado en una ambulancia municipal al hospital.

Dos de las acompañantes también fueron trasladadas, en una ambulancia privada, mientras que la tercera recibió el alta en el lugar.

Bomberos utilizaron herramientas mecánicas para reincorporar el vehículo y cortar el suministro eléctrico, en un operativo que contó también con la presencia de Policía, Pumas y Emcofir. (sur24.com.ar)