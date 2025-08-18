La lista de la Selección Argentina para las Eliminatorias tiene una sorpresa

Lionel Scaloni entregó la lista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: está Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras.

El Flaco, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores del Verdao en la temporada, fue convocado por primera vez para la Albiceleste a su 24 años. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio).

A su vez, en la lista hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).