Canal Maldonado: qué obras comenzarán en septiembre

El intendente Federico Susbielles anunció el inicio de las obras en el Canal Maldonado, una de las intervenciones de infraestructura hidráulica más importantes de las últimas décadas para Bahía Blanca.

Con una inversión total estimada en 109 mil millones de pesos, el proyecto contempla la reconstrucción de los 6.300 metros lineales que van desde el estuario al partidor del Parque de Mayo y sus 16 puentes, con un diseño que permitirá prácticamente triplicar la capacidad de captación.

La Etapa 1, ya adjudicada, comenzará en septiembre con la construcción de nuevos puentes en avenida Don Bosco y Pampa Central, que pasarán de los 18 a los 26 metros de ancho.

También en ese mes se iniciará la obra del nuevo puente ferroviario y sus accesos, con una inversión de 6.005 millones de pesos.