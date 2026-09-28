El Manchester United confirma una deuda de más de 1.000 millones de libras esterlinas

Manchester United atraviesa una compleja situación económica con una deuda total que alcanzó 1.150 millones de libras esterlinas, tras solicitar 90 millones adicionales desde el 30 de junio.

El pasivo incluye obligaciones heredadas desde 2005, el uso de su línea de crédito y 375 millones en pagos pendientes por transferencias de futbolistas.

Pese a haber registrado ingresos récord de 677,6 millones de libras en el último ejercicio y aplicar un plan de recortes que derivó en 450 despidos, los costos financieros del club crecieron un 228% interanual.

A este escenario de endeudamiento se suman el mal momento deportivo del equipo en la liga inglesa y el desembolso destinado al proyecto de construcción de un nuevo estadio.