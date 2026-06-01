El ministro de Seguridad cuestionó la liberación de Barrelier en 2025 pese a sus antecedentes

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su indignación por la situación judicial de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y cuestionó que haya permanecido en libertad a pesar de contar con antecedentes por hechos de extrema violencia.

El funcionario se refirió a la causa iniciada en 2025 contra Barrelier por un episodio de privación ilegítima de la libertad, en el que una mujer logró escapar de una vivienda y denunció haber sido retenida contra su voluntad. Pese a esa acusación, el sospechoso recuperó la libertad y la investigación continuó abierta.

“Como funcionario y como papá, tiene que ser un punto de inflexión”, sostuvo Quinteros al ser entrevistado en ElDoceTV, visiblemente conmovido por el crimen de la adolescente de 14 años.

El ministro aclaró que no puede intervenir en las decisiones judiciales ni acceder al expediente, pero consideró necesario que se revise cómo fue el proceso que permitió que Barrelier quedara libre. “La Justicia deberá determinar qué elementos se evaluaron en aquel momento y si la actuación de los funcionarios judiciales fue la adecuada”, dijo.

Quinteros recordó que la causa anterior no fue archivada ni cerrada, sino que permaneció abierta tras la imputación del acusado. Por ese motivo, remarcó que será fundamental establecer qué ocurrió durante la investigación y cuáles fueron los argumentos que derivaron en su liberación. (Infobae)