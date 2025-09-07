El ministro de Seguridad de la PBA aseguró que “todo marcha de acuerdo a la normalidad”

El responsable del ministerio de Seguridad provincial, Javier Alonso, destacó la actuación de la Policía Bonaerense en la previa y el inicio de la jornada electoral de este domingo y aseguró que “no se registró ningún incidente de violencia ni ninguna situación conflictiva”.

“Todo marcha de acuerdo con la normalidad de este tipo de actos eleccionarios”, afirmó durante una breve conferencia de prensa junto con el ministro de Gobierno de Axell Kicillof, Carlos Bianco.

En ese contexto, detalló que “desde las 8 de la mañana hay personal policial en todas las escuelas, que pasó la noche garantizando la seguridad de las unas”.

En total, contó, están afectados “32 mil efectivos de la policía, junto con 5300 efectivos de las fuerzas federales que están colaborando, la mayoría en las escuelas del conurbano”.