domingo, septiembre 7, 2025
Locales

Susbielles: “Cada voto fortalece nuestra democracia y el futuro que queremos construir”

De La Bahía Noticias

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, emitió su voto este domingo y compartió un mensaje en el que resaltó la importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral.

“Con responsabilidad y convicción, acabo de cumplir con mi deber cívico. Cada voto es un aporte que fortalece nuestra democracia y el futuro que queremos construir”, expresó.

Asimismo, Susbielles deseó que la jornada electoral se desarrolle con amplia concurrencia: “Que sea una jornada de participación y esperanza en la reconstrucción de Bahía Blanca”, concluyó.

