“Es una elección que va a requerir una interpretación”, afirmó el gobernador Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó a emitir su voto minutos después de las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata.

Emocionado -al tratarse de la primera vez que su hijo mayor, León, sufragaba-, el mandatario bonaerense aseguró que ya quedó solucionada la falta de autoridades de mesa en escuelas de varios distintos.

“Es una elección muy importante”, marcó y agregó, acerca de los resultados: “Hay muchos análisis para hacer; después veremos la representatividad en cada Concejo deliberante y en la Legislatura”.

“Es una elección que va a requerir una interpretación, pero la primera tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país con la política nacional”, mencionó.