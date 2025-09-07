Coronel Dorrego: votó el 30% del padrón

Autoridades electorales informaron este domingo que en el distrito de Coronel Dorrego ya emitió su voto el 30% del padrón habilitado.

“Avanza con normalidad la jornada electoral en Coronel Dorrego: ya votó el 30% del padrón”, publicó el sitio FM Manantial.

Se detalló que “la jornada se desarrolla con total normalidad en las distintas localidades, sin reportes de incidentes ni demoras en los establecimientos”.

El flujo de votantes ha sido constante desde las primeras horas y se espera una mayor concurrencia por la tarde.