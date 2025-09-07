Ayelén Durán: “Recuperar el derecho a elegir nos costó muchísimo”
La senadora provincial por Unión por la Patria, Ayelén Durán, compartió un mensaje en el marco de la jornada electoral que se vive este domingo en Bahía Blanca y en toda la provincia de Buenos Aires.
“En Bahía Blanca y en toda la PBA nos toca una nueva jornada electoral, que estamos compartiendo con tranquilidad y esperanza de cara al futuro”, señaló.
Durán remarcó la importancia de valorar el voto como derecho conquistado: “Cada día de elecciones es una alegría, porque recuperar el derecho a elegir nos costó muchísimo y hoy lo celebramos y hacemos valer”.
