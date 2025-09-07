domingo, septiembre 7, 2025
Nacionales

Ayelén Durán: “Recuperar el derecho a elegir nos costó muchísimo”

De La Bahía Noticias

La senadora provincial por Unión por la Patria, Ayelén Durán, compartió un mensaje en el marco de la jornada electoral que se vive este domingo en Bahía Blanca y en toda la provincia de Buenos Aires.

“En Bahía Blanca y en toda la PBA nos toca una nueva jornada electoral, que estamos compartiendo con tranquilidad y esperanza de cara al futuro”, señaló.

Durán remarcó la importancia de valorar el voto como derecho conquistado: “Cada día de elecciones es una alegría, porque recuperar el derecho a elegir nos costó muchísimo y hoy lo celebramos y hacemos valer”.

Comentarios

You May Also Like

Argentina comienza a recibir la vacuna antigripal y luego las distribuirá en todo el país

De La Bahía Noticias

Soledad Acuña planteó la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno: cuándo serían

Debora Pedreira

"A Insaurralde no lo hubiera puesto en la lista, pero me tapé la nariz y lo voté"

De La Bahía Noticias