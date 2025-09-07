Gustavo Lari destacó que “es una felicidad” poder votar en familia y en democracia”
El candidato a concejal por Unión por la Patria, Gustavo Lari, emitió su voto este domingo y destacó la importancia de poder hacerlo en familia.
“Vine a votar contento, tranquilo, después de varios días de andar y caminar, hoy pudimos votar en familia, como siempre. En la misma mesa votamos las tres generaciones: mi hijo, mi papá y yo. Todos los años repetimos esta rutina y la verdad es una felicidad poder hacerlo juntos y en democracia”, expresó.
