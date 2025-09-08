La Libertad Avanza se impuso en Bahía Blanca
En las elecciones de este domingo, La Libertad Avanza resultó la fuerza más votada en Bahía Blanca, al obtener 66.679 votos, lo que representa el 46,26% del total, cuando se había escrutado el casi 95% de las mesas.
En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 44.635 sufragios (30,97%), mientras que el tercer puesto fue para Somos Buenos Aires, que reunió 13.520 votos (9,38%).
Más atrás quedaron el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, con 6.855 votos (4,75%); Potencia, con 3.633 (2,52%); y Valores Republicanos, con 3.221 (2,23%).
Completaron la elección Unión y Libertad (2.937 votos, 2,03%), Política Obrera (1.881, 1,30%), Unión Liberal (731, 0,50%) y Es con Vos es con Nosotros, con apenas 26 votos (0,01%).
De esta manera, el espacio libertario logró una amplia ventaja sobre sus competidores.