La Libertad Avanza ganó en Coronel Rosales

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso en Coronel Rosales al alcanzar 14.432 votos, lo que representa el 44,99% del total.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 7.260 sufragios (22,63%), seguida por Potencia, que cosechó 4.504 votos (14,04%).

Más atrás quedaron Unión y Libertad, con 1.772 votos (5,52%); Somos Buenos Aires, con 1.505 (4,69%); y Primero Rosales, que obtuvo 1.384 (4,31%).

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad completó el cuadro electoral con 1.020 votos, lo que equivale al 3,18% del total.

De esta manera, el espacio libertario logró una victoria clara en el distrito rosaleño.