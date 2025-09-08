Fuerza Patria ganó en Monte Hermoso con casi el 59% de los votos

Con el 100% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso de manera contundente en Monte Hermoso al obtener 3.300 votos, lo que representa el 58,91% del total.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con 1.229 sufragios (21,94%), mientras que Somos Buenos Aires alcanzó el tercer puesto con 1.072 votos (19,13%).

De esta manera, Fuerza Patria logró una victoria amplia en el distrito, con más de 36 puntos de ventaja sobre la fuerza libertaria.

FOTO: Noticias Monte Hermoso