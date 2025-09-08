domingo, septiembre 7, 2025
Nacionales

Fuerza Patria ganó en Monte Hermoso con casi el 59% de los votos

De La Bahía Noticias

Con el 100% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso de manera contundente en Monte Hermoso al obtener 3.300 votos, lo que representa el 58,91% del total.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con 1.229 sufragios (21,94%), mientras que Somos Buenos Aires alcanzó el tercer puesto con 1.072 votos (19,13%).

De esta manera, Fuerza Patria logró una victoria amplia en el distrito, con más de 36 puntos de ventaja sobre la fuerza libertaria.

FOTO: Noticias Monte Hermoso

Comentarios

You May Also Like

El domingo eligen intendente en la localidad cordobesa de Río Ceballos

De La Bahía Noticias

El debate de candidatos a Jefe de Gobierno porteño se hará el 10 de octubre

Debora Pedreira

Una joven permanece en estado grave en San Juan por practicar “electrofitness”

De La Bahía Noticias