El municipio concreta la compra del nuevo puente metálico sobre calle Líbano

El Municipio de Bahía Blanca informa que, tras la autorización emitida por parte del Honorable Concejo Deliberante, se procederá en los próximos días a la adjudicación para la compra del puente metálico que será instalado sobre el canal Maldonado, a la altura de la calle Líbano.

La resolución se da luego de cumplimentar los pasos administrativos de la licitación pública, donde se aprobó la oferta presentada por el único oferente, garantizando así el inicio de los plazos logísticos su instalación.

Esta adquisición se enmarca en un plan estratégico de contingencia vial ya que la estructura en calle Líbano funcionará de manera transitoria para mitigar las dificultades de circulación generadas hasta tanto culmine la reconstrucción integral del puente de calle Don Bosco.

El próximo 26 de mayo se conocerán las ofertas para llevar adelante los trabajos de instalación del puente, con un plazo estimado de 60 días.

Detalles técnicos y funcionalidad

La nueva estructura, está diseñada para responder a la alta demanda de conectividad en el sector, contando con las siguientes especificaciones:

Capacidad de carga: hasta 40 toneladas, apto para tránsito pesado y servicios de emergencia.

Distribución: dispondrá de doble carril para circulación vehicular y un paso peatonal independiente para garantizar la seguridad de los transeúntes.