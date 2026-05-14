Canal Maldonado: la Provincia avanza con la construcción del nuevo puente sobre Pampa Central

El intendente Federico Susbielles recorrió los avances en la obra de construcción del nuevo puente de Pampa Central sobre el canal Maldonado.

Tras finalizar la construcción de los 20 pilotes de fundación y la realización satisfactoria de los correspondientes ensayos, las tareas, a cargo de la empresa Coince Bahía S.A., se concentran ahora sobre los estribos que sostendrán las vigas donde se apoyará la estructura principal.

Los trabajos se enmarcan en el Plan de Refuncionalización del Canal Maldonado que financia íntegramente el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y constituye obra clave para fortalecer la seguridad hidráulica de Bahía Blanca y proteger a la comunidad.