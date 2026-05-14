Este fin de semana se realiza la primera edición de “La Noche de Villa Mitre”

Este sábado 16 de mayo tendrá lugar la primera edición de “La Noche de Villa Mitre”, actividad impulsada por el Municipio de Bahía Blanca en coordinación con entidades y comercios del mencionado sector histórico de la ciudad.

El encuentro comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20. Participarán más de 170 emprendimientos, entre feriantes y comerciantes.

Además está previsto un sector peatonal, intervenciones artísticas, ofertas en comercios y locales gastronómicos, exposiciónde vehículos, feriantes, paseos de compra, música en vivo y función de circo, entre otras propuestas.

Matías Italiano, director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del Municipio, destacó que “el trabajo articulado que se viene realizando con el municipio, con la Cámara de Comercio, con la Corporación de Comercio y la Industria y los comerciantes para poder concretar esta propuesta”.

“Es algo que nos pide siempre el intendente: acompañar a todos los sectores, acompañar a los comerciantes, en desarrollar y apoyar iniciativas que puedan incentivar y atraer la circulación de público, con la posibilidad de generar ventas porque este tipo de iniciativa ayuda a que los comerciantes se organicen, se puedan unir y puedan también surgir otras propuestas a futuro”, agregó el funcionario.

En tanto María Tubio, directora comunal de Coordinación, mencionó que “la idea es conformar un recorrido donde la gente pueda ir, no solamente visitando los comercios y conociendo lo que ofrece Villa Mitre, sino además haciendo pequeñas intervenciones a lo largo del recorrido de las peatonales”.

“Habrá una muestra de vehículos de colección, va a haber un escenario donde se van a dar dos funciones de circo, funciones de performance de baile, musicalización en todas las cuadras, y otras propuestas para el disfrute de toda la familia”, puntualizó.

Por su parte, Facundo Borri, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, señaló que “estas medidas son muy importantes porque es la forma de decir acá estamos, con el municipio presente, apoyando en esta crisis que estamos teniendo y dándonos fuerza para poder continuar”.

“Creo que es algo histórico en la ciudad, porque ahora ir a los barrios, que nunca había pasado, y ayudar al comerciante, al que apuesta, al que arriesga”, finalizó.

Finalmente las comerciantes María y Leandra, coincidieron en que este evento revitalizará a los comercios del sector, “algo que necesitábamos y que entendemos que funcionó muy bien en el centro. Tenemos muchas expectativas en el apoyo de la gente a los 170 locales los que se han adherido a esta propuesta impulsada por el Municipio”.

Propuestas:

*Peatonal Garibaldi (entre Alberdi y Maipú):

-Funky Sayans (performance de baile urbano itinerante).

-Intervenciones sorpresa ,música, juegos, sorteos, degustaciones, comercios.

*Peatonal Washington (entre Rivadavia y Castelar):

-Exposición Vehículos y Motos de colección.

-Funky Sayans (performance de baile urbano itinerante).

-Intervenciones sorpresa música, juegos, sorteos, degustaciones,comercios:

*Plaza Bartolomé Mitre:

-Paseo de Compras sobre Garibaldi (stands de comercios)

*Varieté Villa Mitre:

-Festival Internacional Bahía Teatro / Circo Zen / Estatuas Vivientes / Maquillaje artístico /Globología / Punto Literario Infantil / Espacio de Arte / Juegos Inflables, Camas elásticas / Taller ajedrez, Taller Lengua de Señas.

-Food Trucks

*5 Esquinas:

-Exposición Motos Vespa Club Bahía Blanca

-Plataforma escenario multifunción.

-Funciones de Circo “Del Alma al Corazón”.