La Municipalidad de Bahía Blanca llamó a licitación pública para ejecutar la obra de pavimentación de las calles 17 de Mayo y Carlos Gardel, vías de ingreso a los barrios Villa Nocito y Vista Alegre.

El presupuesto oficial asciende a $877.402.184,70. La contratación se realizará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios, sin anticipo financiero ni redeterminación de precios.

La apertura de las propuestas está prevista para el 10 de diciembre de 2026, a las 10, en el despacho de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con la presencia de los interesados que deseen concurrir.