El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció la recuperación del Museo de Bellas Artes para su reapertura en el aniversario de la ciudad.

El jefe comunal informó que se realizan trabajos integrales en el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, que incluyen obras en las cubiertas, impermeabilización, pintura e iluminación para poner en valor ambos espacios.

Luego, señaló que las obras estarán listas para el próximo aniversario de Bahía, en el marco de inversiones en infraestructura, cultura, patrimonio y los espacios que representan e identifican a la ciudad.