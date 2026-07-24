Habrá bateas para residuos voluminosos en dos delegaciones este fin de semana

El Municipio de Bahía Blanca informó que el sábado 25 y domingo 26 estarán habilitadas bateas para la disposición de residuos voluminosos.

Los contenedores estarán ubicados en la Delegación Centro, en Pringles 390, y en la Delegación Norte, en Vieytes 2700. En ambos casos funcionarán hasta las 19 de cada jornada.

En las bateas se podrán depositar restos de poda, escombros que no superen un cuarto de metro cúbico, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso.