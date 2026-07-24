viernes, julio 24, 2026
La Región

Murió un hombre tras chocar con una columna y volcar en Santa Rosa

De La Bahía 915

Un hombre de 41 años murió luego de protagonizar un siniestro vial sobre la avenida Perón, a la altura de la rotonda ubicada en la intersección con la calle Quiroga, en el límite entre las ciudades de Santa Rosa y Toay.

La víctima fue identificada como Juan Pablo Cerda Lamberto.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.50 del jueves cuando la Renault Kangoo que conducía circulaba por la avenida en sentido sudoeste-noreste y, por causas que son materia de investigación, se desvió hacia el cantero central, impactó contra una columna de alumbrado público y volcó sobre la calzada.

Tras el impacto, el conductor quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por bomberos con herramientas especiales.

El hombre fue trasladado consciente al Hospital Favaloro con fracturas en ambas piernas y lesiones en la zona torácica. Sin embargo, falleció cerca de las 2 de la madrugada mientras era intervenido quirúrgicamente, informó El Diario de La Pampa.

Las primeras pericias indican que no participaron otros vehículos en el siniestro y que el conductor habría perdido el control del utilitario por causas que aún se investigan.

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