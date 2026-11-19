Este viernes 20 de noviembre, a las 9, se realizará el repintado de la Estrella Amarilla en memoria de Gabriel Alejandro Hass, quien falleció a los 21 años en un siniestro vial ocurrido el 15 de febrero de 2014, en Charlone 2290.

La actividad es convocada por el Grupo Estrellas Amarillas Bahía Blanca, que invitó a quienes deseen acompañar a la familia a participar de la señalización.

Desde la agrupación señalaron que la señalización constituye un acto de memoria que visibiliza la pérdida de una vida, destaca la falla humana y recuerda que el siniestro podría haberse evitado.