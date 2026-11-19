El intendente Federico Susbielles informó que hoy comenzó el allanamiento y las tareas de limpieza y saneamiento en el inmueble donde funcionó el centro de compras de la Cooperativa Obrera, en Brown y avenida Colón.

El jefe comunal señaló que ese edificio “representa un riesgo biológico y ambiental para los vecinos” y dijo que la decisión se tomó “tras casi un año de notificaciones y gestiones administrativas, con los protocolos legales, ambientales y de seguridad correspondientes”.

Los gastos de la intervención se imputarán a los propietarios y se reclamará su recupero conforme a la normativa vigente, sin generar costos para los contribuyentes.

Susbielles dijo que el objetivo es “mejorar las condiciones de salubridad, reducir riesgos para la comunidad y poner en valor este espacio emblemático, camino al Bicentenario de una Bahía Blanca que cuida la salud de sus vecinos y preserva su historia”.