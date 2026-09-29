El Niño agravará problemas en América Latina

El Niño afecta a la globalidad de la economía, su principal impacto es alterar en forma extrema lluvias y temperaturas y agravará los problemas en América Latina y el Caribe, explicó el climatólogo chileno Patricio González Colville.

“El evento El Niño afecta a la globalidad de la economía. Su principal impacto es alterar en forma extrema tanto las lluvias, inundaciones o sequías, como las temperaturas, olas de calor extremas, con máximas superiores a los 38 grados Celsius por varios días”, dijo González Colville en una entrevista con Xinhua.

“Muchas comunidades verán mermadas sus cosechas para su alimentación y los mercados elevarán los precios de los productos básicos, ante la escasez; estas elevarán sus niveles de pobreza al no poder vender excedentes y verse limitado su acceso al agua para riego. El desempleo es otro factor importante; muchas comunidades trabajan en el rubro agrícola que puede verse obligado a reducir los contratos ante la inseguridad y vulnerabilidad futura del clima”, lamentó.