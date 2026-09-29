El huracán Polo toca tierra en Baja California entre previsiones de vientos “mortales”
El huracán Polo tocó tierra en las primeras horas del martes en el estado mexicano de Baja California con inundaciones repentinas y vientos que los meteorólogos describieron como “una amenaza para la vida”.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó que el huracán de categoría 2 impactó tierra justo al sur de Las Barrancas, México, unos 130 kilómetros al norte de Cabo San Lázaro y a unos 115 kilómetros al sur de Mulegé, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el noreste a 20 km/h.
El centro de huracanes indicó que Polo era una tormenta de categoría 3 el lunes, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h. Se esperaba que dejara entre 15 y 30 centímetros de lluvia en partes de Baja California.