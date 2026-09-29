Foyth no acude a la convocatoria de Argentina y retoma el trabajo con el Villarreal

El defensa argentino Juan Foyth, que estaba convocado para los próximos amistosos de la selección argentina en Córdoba y Buenos Aires, no ha acudido a la llamada de Lionel Scaloni y ha retomado el trabajo con el Villarreal aprovechando el parón en la Liga española.

Foyth, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, no acudió finalmente a la concentración para los tres amistosos que la selección disputará contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, el último de los cuales servirá para homenajear a Lionel Messi, quien se despide del combinado nacional.

Al no estar completamente recuperado de sus problemas musculares, el jugador decidió permanecer en Villarreal para continuar con su recuperación y no participar en la convocatoria en la que fue incluido el pasado 15 de septiembre.

El defensa ya se ejercita desde este lunes junto al resto de sus compañeros, por lo que, si mantiene su evolución, podría estar disponible para el regreso de la competición liguera, con la visita del Villarreal al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Foyth, que no pudo disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Argentina (subcampeona tras caer en la final ante España), llevaba cerca de un mes de baja y su incorporación al trabajo colectivo supone un paso adelante en su recuperación.