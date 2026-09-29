El Niño: Tokio rompió su récord y registró 34 días consecutivos de lluvias

Tokio registró 34 días consecutivos de lluvia, lo que marca la racha más larga en 140 años de registros, según informó el martes el organismo meteorológico japonés. La capital de Japón suele tener su temporada lluviosa en junio, pero enfrentó aguaceros frecuentes a lo largo del verano boreal, con inundaciones en la región de Tokio.

Masayuki Kyoda, de la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ), dijo a la AFP que “el mapa climático particular durante este mes se debe en parte a (el fenómeno) El Niño”, que causa temperaturas más elevadas en el Pacífico.

El fenómeno El Niño cambia los vientos, la presión atmosférica y los patrones de nubes, causando fuertes lluvias en unas zonas y sequías en otras. Un informe de la AMJ del año pasado apuntó que “el calentamiento global está impactando el clima japonés a largo plazo, incluso con más precipitaciones”.