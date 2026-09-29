El desempleo en Brasil se mantuvo en agosto en el 5,3 %, su menor valor en 15 años

El índice de desempleo en Brasil en el trimestre concluido en agosto fue del 5,3 % de la población económicamente activa, la menor tasa de los últimos 15 años, mientras que la tasa de informalidad se ubicó en el 37,5 %, informó este martes el Gobierno.

La tasa de paro en agosto se mantuvo estable respecto con la del trimestre terminado en julio, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Los datos señalan que el índice cayó 0,3 puntos porcentuales tanto en la comparación con el trimestre concluido en mayo, como en la del mismo período de 2025, cuando se situó en 5,6 %.

La población desocupada se redujo a 5,8 millones de personas lo que supone una caída del 4,6 % respecto del trimestre anterior.

Ya la población ocupada alcanzó los 103,5 millones de personas, un aumento del 0,8 % y el mayor nivel registrado desde que se comenzó a realizar la medición en 2012. En la comparación interanual, el número de ocupados creció un 1 %.

La informalidad alcanzó a 38,8 millones de trabajadores en el período, el 37,5 % de la población ocupada y se mantuvo prácticamente estable respecto a la del trimestre anterior, cuando se situó en el 37,3 %, pero se redujo 0,5 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025.

Los datos indican que el mercado laboral brasileño continúa resiliente pese a la actual desaceleración económica del país.

La economía brasileña, la mayor de América Latina, avanzó un 2,3 % el año pasado frente al 3,4 % reportado en 2024.

Para este 2026 la tendencia continúa y la última previsión del mercado financiero indica una expansión del producto interior bruto (PIB), ligeramente inferior al 2 %, según el Banco Central de Brasil. EFE