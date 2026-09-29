Brasil vence 4 a 2 a Australia en amistoso

Brasil ganó este martes 4-2 su segundo amistoso de esta Fecha FIFA contra Australia, su reencuentro con el triunfo después de la eliminación en el Mundial 2026.

El Scratch de Carlo Ancelotti reaccionó en el Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane, cuatro días después de haber empatado 1-1 con los Socceroos en Townsville.

Los goles de la selección verdeamarela fueron anotados por Vanderson en el minuto 3, Raphinha de penalti en el 45, Bruno Guimarães en el 69 y Vinícius Júnior, en una nueva pena máxima, en el 80.

A su vez, Alessandro Circati en el 28 y Connor Metcalfe en el 33 marcaron por los australianos.

El próximo sábado, Brasil jugará contra India en Calcuta.

Ancelotti probó piezas y solo cuatro nombres repitieron en la alineación: Guimarães, Danilo, Vinícius y Raphinha.

El técnico dio espacio a dos debutantes, el mediocampista Gabriel Bontempo, de 21 años, y el portero Otávio, de 20.

El primer ataque de los pentacampeones mundiales acabó en gol, con Vanderson moviendo las redes y Bontempo como asistente.

Raphinha estuvo cerca de ampliar diferencias con dos tiros sucesivos bloqueados por el guardameta Patrick Beach.

Cuando parecía que iba a ser una jornada tranquila para Brasil, el equipo sudamericano vivió cinco minutos de pesadilla.

Una mala salida de Otávio en un córner derivó en el tanto de Circati, con un curioso remate de espuela, y un disparo al borde del área de Connor Metcalfe adelantó a los Socceroos.

Brasil reequilibró al borde del descanso, con un penal ejecutado por Raphinha.

Terminó de resolver el test en la segunda mitad.

Un balón profundo de Danilo pasó por Vini y Endrick y llegó a Guimarães, que devolvió la vanguardia a la Canarinha.

Y Vini provocó y convirtió un penal para sentenciar.