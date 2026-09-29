miércoles, septiembre 30, 2026
Nacionales

Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja

De La Bahía Noticias

El senador nacional Juan Carlos Pagotto fue hallado muerto este martes en su domicilio de la capital de La Rioja.

Las autoridades judiciales y policiales investigan las circunstancias del deceso del legislador de 74 años.

El cuerpo fue encontrado por sus familiares durante las primeras horas de la jornada en su vivienda particular.

El dirigente asumió su banca en la Cámara alta en diciembre de 2023 por la agrupación política La Libertad Avanza.

Durante su desempeño legislativo presidió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

También encabezó la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuerpo encargado del análisis parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

El fallecimiento fue informado a las autoridades del espacio oficialista mientras avanzan las pericias en el lugar.

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