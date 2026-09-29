Franco Colapinto correrá en un circuito desconocido en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto participará en el Gran Premio de Baréin que se disputará en Sepang, Malasia, tras abandonar la carrera en Azerbaiyán por un choque contra Pierre Gasly.

El competidor de la escudería Alpine enfrenta una sanción de cinco posiciones en la grilla de salida debido al incidente provocado en el circuito callejero de Bakú.

Además de la penalización, el deportista de la Fórmula 1 debe afrontar un trazado desconocido y un pronóstico meteorológico con un 90% de probabilidades de lluvia durante la prueba.

El abandono previo interrumpió una racha personal de 29 competencias consecutivas sin retirar el vehículo.

Su equipo ocupa el sexto lugar del campeonato de constructores con 68 unidades y busca alcanzar la quinta colocación.