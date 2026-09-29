Ravier, sobre los cambios en Olivos: “Hemos recibido amenazas a funcionarios de primer nivel”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que los cambios implementados en la seguridad de la Quinta de Olivos responden a “dos factores de riesgo”, entre los que indicó “amenazas recibidas contra funcionarios de primer nivel” y la próxima visita del papa León XIV que “requiere modificaciones” en los dispositivos de seguridad.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier sostuvo que existe “un cambio en el eje de la política de seguridad nacional”, aunque aclaró que las medidas vinculadas con la Quinta de Olivos y la Casa Rosada están relacionadas con la protección del presidente Javier Milei.

“Casa Militar se está haciendo cargo de toda residencia en la cual resida el Presidente, donde él esté”, afirmó el vocero.