El papa León XIV votó por correo en las elecciones estadounidenses de mitad de mandato

El papa León XIV votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, confirmó la oficina de prensa del Vaticano.

El líder de la Iglesia católica es el primer sumo pontífice en sufragar en unos comicios seculares durante su mandato.

La Santa Sede explicó que el pontífice ejerció su derecho como ciudadano estadounidense y envió su boleta electoral a Chicago.

La máxima autoridad eclesiástica solicitó la boleta el 3 de octubre con su nombre civil, Robert Francis Prevost. Un artículo del diario Chicago Sun Times reveló el trámite a partir de los registros del condado de Will.

La votación se celebra en un escenario marcado por la persistencia de la inflación y las tensiones económicas en el país.