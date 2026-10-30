Agustín Rossi deslizó que el Gobierno brasileño sabía de la fuga de Flávio Bolsonaro

El diputado de Unión por la Patria y exinterventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, deslizó este viernes que el Gobierno brasileño sabía de la posible salida del país de Flavio Bolsonato hacia la Argentina.

El exfuncionario dijo que tiene “la presunción de que el Servicio de Inteligencia brasileño le debe haber avisado al Servicio de Inteligencia argentino que podía pasar”.

“Y le debe haber transmitido (la inteligencia brasileña) lo que estaba pensando el Gobierno brasilero en ese momento. Si la pregunta es ‘el servicio de inteligencia argentino debería haber sabido que el ciudadano que iba a cruzar el puente Tancredo Neves era Flávio Bolsonaro’, yo creo que si”, dijo Rossi.