Un intendente de Córdoba evalúa crear una tasa para sostener servicios ante la crisis
El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, aseguró que analiza distintas medidas para sostener los servicios municipales ante la crisis económica nacional y no descartó restringir algunas prestaciones o establecer nuevas tasas para financiarlas.
Durante una entrevista en el streaming de El Doce, mencionó entre los servicios que brinda el municipio la atención de ambulancias gratuitas y un centro pediátrico, que requiere el pago de guardias médicas.
“Hay muchos servicios que vamos a tener que analizar y calzarlos con una nueva tasa… o no prestarlos”, afirmó el jefe comunal, quien sostuvo que la intención es evitar recortes, aunque reconoció que la situación obliga a revisar las prestaciones.
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