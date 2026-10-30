Agua corriente para Sauce Grande: se aprobó por unanimidad la adjudicación de la mega obra
El Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó por unanimidad, con el aval de los tres bloques, la ordenanza Nº 3.621 que adjudica e impulsa la obra de agua corriente en Sauce Grande.
Los trabajos estarán a cargo de la Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Monte Hermoso Limitada y contemplan una inversión de $8.136.119.619,20, con valores a mayo de 2026, sujetos a actualización.
El proyecto se dividirá en dos etapas: la construcción del acueducto principal y una cisterna de almacenamiento, con un presupuesto de $3.603 millones, y la red de distribución interna, por $4.532 millones.
El costo será prorrateado entre los frentistas y se contemplarán distintas modalidades de pago, con descuentos por cancelación al contado y opciones de financiación.
Tras la aprobación de la ordenanza, el Municipio prevé formalizar el contrato general de construcción para avanzar con el inicio de los trabajos.