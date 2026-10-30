Suárez: dos personas aprehendidas por tenencia de estupefacientes para la venta

Dos personas fueron aprehendidas en la localidad de Coronel Suárez en el marco de dos allanamientos realizados en horas de la noche, por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 y a pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

La investigación se inició el pasado 4 de agosto a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la presunta comercialización de drogas en un departamento ubicado en la calle Los Andes al 100, lugar al que vinculaban con un sospechoso que se movilizaba en un automóvil BMW.

La comisaría de Suárez identificó el domicilio, el vehículo y al principal investigado, Malco Darío Zerfus, y aportó registros fílmicos que evidenciaban movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, incluida la entrega en la vía pública de un elemento con características similares al suministro de sustancias prohibidas.

Durante el allanamiento a la vivienda de Zerfus se secuestraron doce envoltorios con cocaína fraccionada, marihuana, un pistolón, municiones, una balanza, dinero en efectivo y el vehículo utilizado para la actividad ilícita, el cual registraba una prohibición de circular vigente.

Por otra parte, el 19 de octubre pasado, personal de la Comisaría de Pueblo San José tomó conocimiento sobre la presunta venta de estupefacientes por parte de Silvina Valeria Montes en un domicilio situado en la primera cuadra de la calle Baigorria, donde los consumidores presuntamente entregaban elementos electrónicos como forma de pago por las sustancias.

Las tareas de vigilancia en el lugar permitieron constatar maniobras compatibles con el delito investigado y la presencia habitual de Zerfus junto a su rodado, motivo por el cual se dispuso un operativo simultáneo en ambos domicilios.

En la residencia de Montes se incautaron quince envoltorios de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo, marihuana y dispositivos celulares, quedando ambos sospechosos aprehendidos a disposición de la justicia y serán indagados en las próximas horas.