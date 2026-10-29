En Uruguay cree que la ultraderecha empezó a caer en la región

El presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira, interpretó el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como una señal de retroceso de la ultraderecha en América Latina y sostuvo que el progresismo uruguayo puede continuar en el gobierno en las elecciones de 2029 y 2034.

En una entrevista con EFE, Pereira destacó que Lula obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro.

Consideró luego que el resultado deja como enseñanza para las fuerzas de izquierda la importancia de mantener el contacto con la población y fortalecer la organización territorial.

Además, defendió la gestión del presidente uruguayo Yamandú Orsi y destacó la reducción de la pobreza registrada durante el primer semestre del año, cuando pasó del 17,7 % al 14,8 %, y de la indigencia, que descendió del 1,8 % al 1,2 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística.