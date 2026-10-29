Carmen de Patagones: condenan a 5 años y medio de prisión a un hombre por robo agravado

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó mediante juicio abreviado a Carlos Fernando Morales a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, tras hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma.

El hecho, investigado por la fiscalía N° 11 a cargo de Diego Conti, ocurrió el 7 de julio de 2018 cuando Morales y otra persona -aún no identificada- ingresaron a una vivienda ubicada en la calle César Fournier al 500 de la localidad de Carmen de Patagones.

En el interior del domicilio, Morales intimidó a la víctima con un cuchillo de unos 30 centímetros que extrajo de entre sus prendas, la amenazó con apuñalarla, la golpeó, la ató de pies y manos y le tapó la boca.

Durante el asalto, las personas se apoderaron de manera ilegítima de un buzo verde con la palabra Nike, una mochila gris y negra con cargador portátil, una billetera con documentación personal, dinero en efectivo, varios cuchillos, un teléfono celular Motorola E4 y una motocicleta Zanella ZB 110 con sus respectivas llaves y casco, para luego darse a la fuga en el vehículo sustraído.

Del informe del Registro Nacional de Reincidencia surgió que el imputado registra condenas previas y se encontraba cumpliendo una pena anterior. Por este motivo, se dictará una única condena unificada a través de la formación de un incidente judicial.

Entre los antecedente de Morales se encuentran hechos por por robo simple agravado por la participación de un menor, donde fue declarado reincidente por primera vez y otra por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, ocasión en la que fue declarado reincidente por segunda vez.