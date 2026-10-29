Superclásico: “Boca llega mejor”, dijo Pablo Mouche

El exfutbolista Pablo Mouche se refirió al Superclásico del domingo entre Boca Juniors y River Plate.

Ante la pregunta de quién llega mejor al partido, Mouche respondió: “Boca, claramente, futbolísticamente y en clima… general”.

Aclaró que no lo decía porque hubiera un problema en el plantel de River, sino por el clima general de lo que va del año y en lo futbolístico.

El exjugador repasó lo ocurrido en ambos equipos en resultados, funcionamiento, identidad, cambios de entrenadores y cómo cada uno salió de sus tormentas. En ese sentido, sostuvo: “Creo que hoy Boca está mejor plantado. Obviamente que la llegada de Arruabarrena ayudó mucho en eso. Le dio estabilidad, identidad, funcionamiento, personalidad, autoridad… le dio un montón de cosas”.

Sobre River, Mouche señaló que el equipo “está intentando acomodarlo con esta transición de Ponzio” e indicó que se sabe lo que va a pasar a fin de año, que lo acomodó un poco en el tema resultado y en el clima, y que “le sacó un poco esa mochila de presión que venía teniendo River con los ciclos anteriores”.

En líneas generales, afirmó que Boca “está peleando todo”, con opciones de poder campeonar en cuatro torneos, llegando hasta el final del año compitiendo y pudiendo ganar muchas cosas.

En cambio, describió a River como un equipo que intenta salir de “esa crisis futbolística y de gestión que le costó mucho todo el año”.

Mouche concluyó que se verá si River termina un poco mejor con el partido del domingo, intentando campeonar en el Clausura, pero que “creo que Boca llega como gran favorito para el domingo”.