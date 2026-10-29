Reclaman por el mal estado de las rutas 72 y 76 tras un episodio que pudo terminar en tragedia

Un vecino de la comarca serrana expresó su preocupación por el estado de la ruta provincial 72, desde Sierra de la Ventana hasta el cruce con la ruta 76 y en el tramo hacia Villa Ventana, luego de protagonizar una situación que, según relató, pudo terminar en un accidente grave.

“Por suerte del destino o porque ni siquiera me tocaba, la guadaña pasó cerquita. Quisiera saber si alguien puede responderme a quién debo denunciar o dónde dirigirme para realizar las correspondientes exposiciones por el mal estado de la ruta”, comentó Federico Obes.

“Por suerte para ambas partes -hablo de mí y el vehículo que venía de frente- no fue más que un buen susto y agradezco el poder contarlo, pero no puedo evitar exponer esto o juntar firmas o a quien dirigirme para que no haya una próxima y que hoy mis amigos y familia estén juntando mis pedazos en la ruta, de velorio o esperando en la morgue, sea yo o cualquier otra persona y/o situación”, remarcó.

Luego, advirtió sobre la falta de demarcación, los pozos, los parches levantados, los desniveles en puentes y la escasa señalización y planteó la necesidad de realizar reclamos y reunir firmas para exigir medidas que eviten nuevos siniestros.

“Se puede evitar y no se está haciendo nada más allá de todos los accidentes y muertes que cargan ambas rutas”, agregó.