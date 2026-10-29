“El ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina fue una decisión política de Milei”

La exdirectora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó este miércoles que el ingreso al país de Flávio Bolsonaro fue una decisión política del presidente Javier Milei, quien lo permitió “ignorando que escapaba de la justicia”.

En una entrevista de Radio La Red, Carignano sostuvo que Milei decidió autorizar el ingreso de “una persona que está siendo buscada por la justicia” y que “era el candidato hasta hace minutos de un partido”.

Según relató, se trata de una persona investigada por la justicia de Brasil a la que “un juez federal le dicta una orden de prohibición de salida”.

Carignano señaló que Milei “decide ignorar todo esto”, del mismo modo que “ya había decidido ignorar que había ganado Lula”, y sostuvo el presidente que “decide que Flavio Bolsonaro, escapando de la justicia de su país, ingresa a la Argentina”.

“Es un problema político, no migratorio”, precisó.

Sobre la huida de Bolsonaro, consideró que “es decepcionante para la misma gente que lo votó”. “Vos votaste a un candidato que porque perdió se fugó”, dijo, y remarcó que no lo estaban arrestando, sino que tiene una causa abierta, “como la tienen muchísimas personas y como la tuvo Lula y estuvo preso y como Cristina acató la orden de la justicia”.

“Uno cuando hace política tiene que bancarse determinadas cosas. Lo más fácil es huir cuando como las ratas, cuando se hunde el barco”, afirmó.

En este caso, agregó, “Flavio Bolsonaro huyó” y “no pasaron 24 horas y se terminó huyendo de Brasil, del país que pretendía gobernar y dejó a todos sus votantes sin oposición”.

Finalmente, mencionó “la complicidad de Milei con el gobierno de Estados Unidos para armar una operación internacional donde intervinieron claramente todos los servicios de inteligencia”.